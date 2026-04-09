Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından görevden alınması sonrası gerçekleştirilen başkan vekili seçimlerini AK Partili Şahin Biba kazandı. Biba'nın başkan vekili olmasıyla beraber halihazırda meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni de fiili olarak CHP'den almış oldu.

CHP ADAY GÖSTERMEDİ

CHP başkan vekili seçimleri için aday çıkarmadı. CHP'nin bu kararı kamuoyunu ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları CHP'nin bu kararını desteklerken bazı kullanıcılar ise "demokrasiden ve mücadeleden kaçmak" olarak yorumladı.

BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA'DAN İLK AÇIKLAMA

Tek aday olarak girdiği seçimi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kazanan Biba, demokrasi nutukları attı. Biba, sürecin hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleştiğini dile getirdi. Biba'nın açıklaması şöyle: