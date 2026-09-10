Kaynak: Haber Merkezi

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

Fıçı'nın bugün AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek tören ile AK Parti rozetini takması bekleniyor.

Fıçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı kadın belediye başkanları toplantısında görüldü. Fıçı'nın yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

‘DÖNEN DÖNSÜN BEN DÖNMEM YOLUMDAN’

CHP’den AK Parti’ye geçen Saniye Bora Fıçı’ya ilk tepki ağabeyinden geldi. Ağabeyi eski Gerenköy Belediye Başkanı Orhan Bora, “Bu aşamadan sonra kardeşlik hukuku dışında siyaseten benim için yok hükmünde olduğunu bütün yol arkadaşlarımın birlikte siyaset yaptığım dostlarımın bilmesini istiyorum. Dönen dönsün ben dönmem yolumdan” sözlerini sarf etti.

'YAŞAMIM BOYUNCA AFFETMEYECEĞİM'

Ağabey Bora yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Dostlar, Facebook’ta zaman zaman yaptığım paylaşımlar arasında en çok sıkıldığım ve üzgün olarak yazdığım paylaşımlardan biri bu paylaşımım olsa gerek bildiğiniz üzere Foça Belediye başkanı Saniye Bora Fıçı sosyal demokrat ve Atatürkçü insanların oylarıyla seçildiği partililere rağmen asla tasvip etmediğim ve yaşamım boyunca da affetmeyeceğim bir şekilde AKP’ye geçmiştir. Bende sizler gibi beni arayan insanlardan öğrendim bu parti değiştirme meselesini. Ne olduğunu nasıl bir ruh haliyle böyle bir karar verdiği konusunda da hiçbir bilgim yok. Ancak şartlar ne olursa nasıl olursa olsun böyle radikal bir kararı asla tasvip etmediğimi ve bu aşamadan sonra kardeşlik hukuku dışında siyaseten benim için yok hükmünde olduğunu bütün yol arkadaşlarımın birlikte siyaset yaptığım dostlarımın bilmesini istiyorum. Ben ve bütün ailem Atatürk’ün yolundan ilke ve ideallerinden zerre sapmadan Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde iktidar yolculuğumuza daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Dönen dönsün ben dönmem yolumdan” ifadelerini kullandı.