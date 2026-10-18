Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamayla hakkındaki söylentilere yanıt verdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den seçilen ve 30 Eylül 2026 tarihinde mutlak butlan yönetimi tarafından partiden ihraç edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Yeğin, siyasi geleceği ile ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yeğin, 31 Mart seçim gecesi verdiği sözün arkasında olduğuna dikkat çekerek mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

'31 MART GECESİ SÖZ VERDİĞİM YERDEYİM'

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Yeğin, şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim.

Sancaktepe Halkı her sürecin şahidi. Yılların mücadelesi, halkın iktidarı ile kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve konuşulan hiçbir haber gerçek değildir. Ben kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2.5 yıldır ödüyorum. Bu düzenin uzantıları ile başladığım ve durduğum yerden mücadelemi sürdüreceğim.”

NE OLMUŞTU?

Sancaktepe Belediye Başkanı AlperYeğin'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, 16 Ekim tarihinde katıldığı cenaze töreninden sonra gündeme gelmişti.

Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in Büyük Çamlıca Camisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine katılan Yeğin, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fotoğraf karesinde yer almıştı.

Söz konusu fotoğrafın AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından sosyal medyada paylaşılması, Yeğin'in parti değiştireceği yönündeki iddiaları gündeme taşımıştı. Yeğin, son açıklamasıyla sosyal medyada hakkında ortaya atılan iddiaları reddetti.