Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’da yarın gerçekleştirilecek AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında başta CHP’li olmak üzere toplam 6 belediye başkanının rozet takarak AK Parti’ye geçeceği iddiaları ortaya atıldı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER LİSTEDE

Daha önce CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör gibi isimlerin parti değişikliği yapabileceği öne sürüldü.

AK Parti’ye geçeceği öne sürülen Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, yaptığı açıklamada ortaya atılan iddiaları yalanladı.

'HİÇ KİMSE BENİM ÜZERİMDEN MANSUR YAVAŞ'I YALNIZLAŞTIRMA HESABI YAPMAMALIDIR'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Güngör, “Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Benim siyasi duruşum nettir. Sayın Mansur Yavaş'ın yanında, onun ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının ve siyasi duruşun arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim. Hiç kimse benim üzerimden Sayın Mansur Yavaş'ı yalnızlaştırma hesabı yapmamalıdır” sözlerini sarf etti.

Güngör, paylaşımının tamamında şunları söyledi,

“KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Parti değiştireceğime, farklı bir siyasi oluşum içerisinde yer alacağıma ya da Sayın Mansur Yavaş ile siyasi yol ayrımına düştüğüme ilişkin haber ve yorumların hiçbirinin gerçekle ilgisi yoktur.

Açıkça ifade etmek isterim ki; bu tür yayınlarla yalnızca şahsım hedef alınmamakta, aynı zamanda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasi iradesi ve etrafındaki yol arkadaşları üzerinden bir ayrıştırma ve yalnızlaştırma siyaseti yürütülmek istenmektedir. Kamuoyuna servis edilen bu iddiaların, gerçeği yansıtma amacı taşımadığı; aksine Ankara'da kurulmuş olan güçlü birlikteliği zedelemeye dönük bir algı çalışmasının parçası olduğu açıktır.

Özellikle Sözcü Gazetesi ve onun etki alanında şekillenen, yeni siyasi oluşumlara zemin hazırlamaya çalışan çevrelerin yürüttüğü bu dilin; Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu siyasi iradeyi zayıflatmaya, yol arkadaşlarını tartışmalı hale getirmeye ve kamuoyunda bir kopuş varmış algısı oluşturmaya dönük olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımı doğru bulmadığımı açıkça ifade ediyorum.

Benim siyasi duruşum nettir. Sayın Mansur Yavaş'ın yanında, onun ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının ve siyasi duruşun arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kişisel hesapların, kulis siyasetinin ve masa başında üretilen senaryoların değil; halkın iradesinin, hizmet siyasetinin ve siyasi ahlakın yanında duracağım.

Sayın Mansur Yavaş ile yaptığım görüşmede de açıkça ifade ettiğim üzere; benim durduğum yer bellidir. Adı geçen çevrelerin ya da farklı bir siyasi yapı arayışında olan oluşumların içerisinde yer almam söz konusu değildir. Hiç kimse benim üzerimden Sayın Mansur Yavaş'ı yalnızlaştırma hesabı yapmamalıdır. Bu hesapların ne bir parçası olurum ne de buna sessiz kalırım.

Bizim önceliğimiz polemik değil hizmettir. Nallıhan'a, Ankara'ya ve vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ertunç Güngör

Nallıhan Belediye Başkanı”