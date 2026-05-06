AK Parti TBMM'ye vatandaşın borcuna çare olmak için bir düzenleme paketi getirdi. Ancak yapılandırma olarak sunulan paketin vatandaşın borcunu artırdığı ortaya çıktı. Sigorta prim borcunu bile ödeyemeyen küçük esnafa rahatlama modeli olarak sunulan paket, vatandaşın borcuna borç katacak.

AK Partili Şamil Tayyar, Sabah Yazarı Güngör'ün "esnafa daha kapsamlı ve rahatlatıcı bir model sunulmalı" sözlerine destek çıkarak kendisini arayan birçok kişi olduğunu aktardı. İktidara tepki gösterdi.

Tayyar'ın açıklaması şöyle:

Sadece Sabah Yazarı Dilek Güngör’ün yazısının okunmasını salık verdim.

Başıma iş aldım, İstanbul’dan Gaziantep’e arayan arayana, yazan yazana.

Aralarında milletvekilleri, meslek kuruluşlarının başkanları ve esnaf kesiminden önemli isimler vardı.

Vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklanan teklife tepkiliydiler.

Ana borca eklenen yüzde 44’lük gecikme faiziyle birlikte yüzde 39 tecil faizi uygulayıp 72 ay vade yapmanın beklenen faydayı sağlamayacağını söylediler.

Bir sanayi odası başkanı şöyle dedi:

Eskiden yapılandırma olduğunda ana para ödenerek borç kapatılır, taksitlendirme olursa düşük tecil faizi uygulanırdı. Mevcut uygulamaya yeniden yapılandırma denmez.

Bir esnaf şu örneği verdi:

“1 milyon liralık vergi borcum faiziyle 3 milyonu aştı, yeni teklifi yapay zekaya sordum borcum 9 milyon lirayı aştı.”

Denebilir ki herkes borcunu zamanında öderken, ödemeyene neden kolaylık sağlanıyor?

Teorik olarak doğru.

Ancak 3 yılı aşkın süredir uygulanan vergi tazyiki ve yüksek faiz, ödeme kapasitesini zayıflatıyor.

Vergi oranını arttırınca tahsilat artmıyor, adil ve uygulanabilir bir vergi sistemi kurulmadan teorideki doğru pratikte anlamsızlaşır.

Sokaktaki öfkeyi aktardım, ilgilenen payına düşeni alır, ilgilenmeyen bildiğini okumaya devam eder.

Takdir kendilerinin.