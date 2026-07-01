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Yıllardır süren gelenek bozuldu. AK Parti'nin İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın bu yıl adresi değişti; Kızılcahamam yerine Sapanca'da yapılması kararlaştırıldı. Kulislere göre değişikliğin temelinde; milletvekillerinin ailece daha fazla bir araya gelmelerini sağlamak ve yıprandığı iddia edilen parti içi dengeleri yeniden kurmak yatıyor. 3 gün süren kampın izlenimlerini ise gazeteci Nuray Babacan yazdı.

'CESUR YÜREK ELEŞTİRİLERİN YERİNİ TEMKİNLİ ELEŞTİRİLER ALDI'

Değişimlerin ipuçlarından bahseden Babacan, "Öyle cesur yürek eleştirilerin yerini, temkinli ve dikkatli eleştiriler almış. Salon toplantılarındaki çekimserlik, yuvarlak masa toplantılarında biraz dağılmış. İşte o masalardan çıkacak rapor, Türkiye gerçeği olacak. Tabii dikkate alınırsa…" dedi.

Kampın formatının milletvekillerinin görüş ve fikirlerini daha fazla almaya yönelik olduğunu söyleyen Nuray Babacan, "Parti yöneticileri talep ve eleştirileri not almaktan yoruldu. Özellikle hayat pahalılığı, yereldeki zafiyetler ve seçmen kaybı en önemli başlıkları oluşturdu." sözleriyle izlenimlerini sürdürdü.

'CHP OPERASYONLARI TEK KELİME GÜNDEM OLMADI'

Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında üç saatten fazla süren kapalı toplantıda ise herkesin eleştirilerini ‘bıçak sırtında’ yaptığını belirten Babacan, "Aşırı dikkatli, dolaylı eleştiriler, eski toplantıların özlemini çekenleri rahatsız etti. Ve daha ilginci bu toplantıda, CHP operasyonları tek kelimeyle gündem olmadı. Toplantıda bakanlar eleştiri ve taleplere yanıt verirken, Cumhurbaşkanı çok az devreye girdi." diyerek her zamankinden ‘daha kontrollü ve tutuk’ görüşlerin dile getirildiğini belirtti.

Toplantıdaki önemli konu başlıklarıysa şöyle:

"Hem yuvarlak masa toplantılarında hem de kapalı salon toplantısında en çok gündem olan konu oldu. Enflasyon ve hayat pahalılığının vatandaşın hayatında yarattığı ciddi sorundan örnekler verilirken, "Vatandaşın beli bükülüyor ve bizim onlara söyleyecek iyi bir haberimiz yok" diyenler oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise enflasyon hedefindeki sapmayı kabul ederek bunu gerekçelendirdi. 2022’den bugüne kadar enflasyon ve ekonomik verilerle ilgili yapılan rakamsal açıklamalar vekilleri tatmin etmedi.

Bir milletvekili boşanmalardan başlayarak bu tür davalardaki süre uzunluğundan yakındı. Adalet Bakanı ise daha önce yaptıkları düzenlemenin grup yönetimi tarafından yargı paketinden çıkarıldığını söyleyerek Abdullah Güler’i işaret etti. Bakan, "O düzenleme yapılsaydı, ortalama 1.100 gün süren boşanma davaları 100 güne inecekti" dedi. Grup yönetimi bu konuda söz almadı, ortamda soğuk bir hava esti.

Futbol A Millî Takımı'nın başarısızlığı da gündeme geldi. Millî takımın aldığı sonuçlara kızan bazı milletvekilleri, sorumluluk almayan yöneticileri eleştirdiler. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı'nın açıklamalarına tepki gösterildi. Bazı vekiller, iki ismin de görevden alınabileceğini iddia etti.

Seçim bölgelerindeki altyapı sorunlarını dile getiren milletvekilleri oldu. Van ili konuşulurken Cumhurbaşkanı, "Van’a o kadar yatırım yaptık, buna rağmen bize ilgi göstermiyorlar" diye sitem etti. Yol sorunlarını anlatan bir milletvekiline Ulaştırma Bakanı, "O yol bizim sorumluluğumuzda değil" diye yanıt verince Erdoğan, "Türkiye’deki her şeyden sorumluyuz, her şey bizim sorumluluğumuz" diye itiraz etti.

Bu toplantıda da bazı grup yöneticilerinin abartılı coşkusu, diğer siyasileri zor duruma sokan hareketleri yine eleştiri konusu oldu. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu coşkulu hallerinin dikkat çektiğini fark edince, "Ama ben doğru yerde alkışlıyorum" diye espri yaptı.

Bu küçük notlar, AK Parti’nin geleneksel kampına ilişkin fikir verirken parti içi demokrasinin azaldığının da göstergesi oldu. Duayen isimler konuşmak yerine sadece izlemeyi tercih ederken yeni bazı isimler aşırı halleriyle dikkat çekti.

Sonuçta; vatandaşın ekonomik girdabı, seçim hakkı ve seçmen hakkına yönelik müdahaleler, ülkenin ana muhalefet partisine yönelik operasyonlar, kamu kurumlarındaki liyakatsizlik, haksızlık ve ayrımcılık, hukukun üstünlüğüne olan inanç zayıflığı, siyasi tutuklular, gazeteci ve aydınlara yönelik operasyonlar, kamudaki rüşvet ve komisyon iddiaları gibi konulara ise hiç girilmediğini" aktardı.