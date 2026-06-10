Sosyal medyada paylaşılan bir seçim verisi, AK Parti'nin kuruluşundan beri gerçekleştirilen yerel seçimlerde il veya büyükşehir belediye başkanlığını hiç kazanamadığı öne sürülen 12 ili yeniden gündeme taşıdı.
AK Parti'nin hiçbir zaman kazanamadığı şehirler belli oldu: Şaşırtan liste
Sosyal medyada paylaşılan bir görselde, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana yapılan yerel seçimlerde büyükşehir veya il belediye başkanlığını “hiç kazanamadığı” öne sürülen 12 il sıralandı.Kaynak: Haber Merkezi
Listede Bartın, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kırklareli, Mersin, Muğla ve Tunceli yer aldı. Bu illerin, AK Parti'nin 2002 senesinde iktidara gelmesinden sonra yapılan yerel seçimlerde il veya büyükşehir belediye başkanlığı düzeyinde parti tarafından hiç kazanılamadığı ifade edildi.
BAZI İLLER CHP’NİN ETKİSİNDE
Özellikle İzmir, Eskişehir ve Muğla gibi şehirlerde uzun senelerdir CHP'nin güçlü siyasi etkisi dikkat çekerken, Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli gibi illerde ise farklı siyasi geleneklerin seçmen tercihlerinde belirleyici olduğu görülüyor. Mersin ve Çanakkale gibi şehirlerde de AK Parti'nin yerel yönetimlerde istediği başarıyı elde edemediği biliniyor.
YEREL İLE GENEL SEÇİMLER ARASINDA FARKLILIK VAR
Siyasi uzmanlara göre yerel seçim sonuçları, genel seçimlerden daha farklı. Aday profili, yerel hizmet performansı, bölgesel siyasi eğilimler ve şehirlerin sosyoekonomik yapısı seçmen tercihlerini etkiliyor. Bu sebeple bir partinin genel seçimlerde güçlü olduğu bölgelerde dahi yerel seçimlerde aynı başarıyı yakalayamaması mümkün olabiliyor.
Öte yandan uzmanlar, söz konusu listenin sadece il ve büyükşehir belediye başkanlıklarını kapsadığına dikkat çekiyor. AK Parti'nin listede yer alan birçok ilde ilçe ve belde belediyelerini farklı dönemlerde kazandığına vurgu yapılıyor. Bu sebeple "hiç kazanamadığı iller" ifadesinin sadece il merkezi veya büyükşehir belediye başkanlıkları açısından değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Siyaset uzmanları, önümüzdeki yerel seçimlere kadar özellikle İzmir, Mersin, Eskişehir ve Muğla gibi kentlerin iktidar partisinin stratejik hedefleri arasında yer almaya devam edeceğini değerlendiriyor.
Bu şehirlerde elde edilecek olası bir başarı, AK Parti açısından yerel seçim tarihindeki önemli eşiklerden biri olarak kayıtlara geçebilir.