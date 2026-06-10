AK Parti'nin hiçbir zaman kazanamadığı şehirler belli oldu: Şaşırtan liste

BAZI İLLER CHP’NİN ETKİSİNDE

Özellikle İzmir, Eskişehir ve Muğla gibi şehirlerde uzun senelerdir CHP'nin güçlü siyasi etkisi dikkat çekerken, Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli gibi illerde ise farklı siyasi geleneklerin seçmen tercihlerinde belirleyici olduğu görülüyor. Mersin ve Çanakkale gibi şehirlerde de AK Parti'nin yerel yönetimlerde istediği başarıyı elde edemediği biliniyor.