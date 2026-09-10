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Bora Erdin kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı videoda AK Parti Sakarya Teşkilatı'nın geçen kasım ayında "hatıra ormanı" olarak Orman Bakanlığı kampanyası ile fidan dikimi yaptığı bölgeyi gösterdi. Erdin bölgenin 9 ay bile geçmeden inşaat sahasına dönüştüğünü belirtti.

Bora Erdin'in beğeni ve yorum yağan videodaki açıklaması şöyle:

"Geçen sene şuraya... şurada tabelası var, bakın şurada tabelası var. Adamlar geçen sene burayı AK Parti Sakarya Teşkilatı olarak orman yaptılar, hatıra ormanı. Bakın bu seneki halini gösteriyorum, şuranın haline bakın. Adamlar geçen sene hatıra ormanı yaptıkları yeri bu sene, bakın ne hale getirdi. Sakarya... AK Parti Sakarya İl Başkanlığı Hatıra Ormanı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde geçen sene başlatılan “Yeşil Vatan Seferberliği” kapsamında, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı Alandüzü Şehir Hastanesi mevkiinde fidan dikim etkinliği ile hatıra ormanı oluşturulmuştu.