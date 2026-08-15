Kaynak: DHA

25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti'de, 25'inci yıl vizyon belgesi yayımlandı. Çalışmanın ön sözü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazıda, “AK Parti, milletin bağrından doğmuş, milletin iradesiyle yürümüş, gücünü ne bir zümreden, ne de bir vesayet odağından almış, sadece ve sadece milletinden almış bir siyasi harekettir.

Milletimizin bize yüklediği bu tarihi sorumluluğun bilinciyle hazırlanan AK Parti’nin 25'inci yıl vizyonu, çeyrek asırlık bir yürüyüşün ardından verdiği sözlerini yerine getirmiş bir siyasi hareketin milletine ve tarihe karşı yeni bir ahdidir. Nereden geldiğimizi unutmadığımızın ve nereye yürümemiz gerektiğini çok iyi bildiğimizin beyanıdır. Bugün dünya, tarihî bir süreçten geçmektedir. İnsanlığa vaat edilen kalıcı barış da, herkesi kuşatacağı söylenen refah da, kurallara dayalı olduğu iddia edilen uluslararası düzen de ağır bir imtihan vermektedir” ifadelerine yer verdi.

‘HEDEFİMİZ, DEĞİŞİME YÖN VEREBİLMEK’

Böyle dönemlerin, büyük stratejilerin ve güçlü vizyonların da yükseldiği dönemler olduğuna işaret eden Erdoğan, "Tarih, değişimi doğru okuyabilen, millî kapasitesini ortak bir hedef etrafında seferber edebilen ve geleceğini uzun vadeli bir ufukla planlayabilen milletlerin yükselişine şahitlik etmiştir. Bugün, AK Parti’nin ikinci çeyrek asrı, tam da böyle bir zeminde ve Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında başlamaktadır. İlk çeyrek asırda sorunlarını çözen, kendi gücüne güvenen, kendi kararını veren ve kendi yolunu çizen Türkiye’yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asır ise inşa ettiğimiz bu kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacaktır. Hedefimiz sadece değişimin hızına ayak uydurmak değil, değişime yön verebilmektir. Kurallarını başkalarının yazdığı bir dünyaya razı olmak değil, daha adil bir dünyanın kuruluşuna Türkiye’nin mührünü vurmaktır” dedi.

‘İSTİKAMETİMİZ BİR, HEDEFİMİZ BİRDİR’

Bir asır önce, bütün imkansızlıklar içerisinde yeni bir devlet kurmayı başaran milletin, bugün de geleceğine sahip çıkacak, bölgesinde ve dünyada müessir bir güç olacak imkana, birikime ve iradeye sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim tek gayemiz, bu imkanı, birikimi ve iradeyi ortak bir hedef etrafında seferber edebilmektir. İstikametimiz bir, hedefimiz birdir. Köklerinden aldığı güçle geleceğe yön veren, üreten, yöneten ve geleceği kuran büyük ve güçlü Türkiye'dir. Gayret etmek, hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadeleyi sürdürmek vazifemizdir. AK Parti'nin 25'inci yıl vizyonu, bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirebilmenin yol haritası, milletimizin kutlu yürüyüşünü yarınlara taşıma kararlılığımızın tescilidir."

TAKDİM YAZISI

Öte yandan AK Parti Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan takdim yazısında, AK Parti'nin 25'inci yıl vizyonunun milletin yeniden diriliş ve yükseliş iradesinin bir tezahürü olduğu belirtildi. Yazıda, “Bir vizyon; bir milletin geçmişini nasıl idrak ettiğinin, bugününü hangi değerlerle inşa ettiğinin ve geleceğini hangi ufuklara taşımak istediğinin kayda geçirilmesidir. AK Parti’nin 25'inci yıl vizyonu, partimizin içe dönük bir söylemi değil; ülkemize ve tüm dünyaya yönelik güçlü, şahsiyetli ve iddialı bir duruşun ilanıdır. AK Parti’nin çeyrek asırlık yolculuğu, küresel ölçekte eşine az rastlanan köklü bir dönüşüm hikâyesidir. 2002 öncesinde; vesayet gölgesinde daralan bir demokrasi, kronik krizlerin yorduğu bir ekonomi, siyasal sistemin üzerindeki anti-demokratik müdahaleler, dış politikada edilgen bir tutum, temel hak ve inanç hürriyetlerinin kısıtlanmasıyla açılan toplumsal yaralar ve teknolojik/askeri alanda dışa bağımlılığın getirdiği özgüven eksikliği hakimdi” denildi.

VİZYON BELGESİ 10 BAŞLIKTAN OLUŞTU

AK Parti'nin 25'inci yıl vizyon belgesi, giriş yazınını yanı sıra ‘Küresel Sistemde Öncü Türkiye’, ‘Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye’, ‘Milli Teknoloji ve Dijital Egemenlik’, ‘Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa’, ‘Güçlü, Saygın ve İnsan Merkezli Devlet’, ‘Güçlü Aile, Müreffeh Toplum’, ‘Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün’, ‘Geleceğin Mimarı Gençlik’, ‘Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye’ ve ‘İkinci Çeyrek Asrın Eşiğinde Türkiye’ başlıklarından oluştu. 71 sayfalık vizyon belgesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bazı törenler, mitingler, toplantılar ve buluşmalarda çekilen fotoğraflarına da yer verildi. (DHA)

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