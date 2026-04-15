AK Partili İbiş, Lvbel C5'in konserinde atılan sloganlar eşliğinde zıplayarak eğlenen gençlere “Biz, sizi daha çok zıplatacağız, siz havlamaya devam edin" dedi. İbiş'in bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. AK Partili Şamil Tayyar ise “Bir nevi, AK Parti nesli, Asım’ın nesli değil. Bir de bu taraftan bakmak gerekmez mi” diyerek öz eleştiri yapılması gerektiğini ifade etti.

İBİŞ: SİZİ DAHA ÇOK ZIPLATACAĞIZ

AKP’li İbiş, paylaşımına “Siz havlamanıza devam edin. Biz, sizi daha çok zıplatacağız” notunu düştü. İbiş’in paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

TAYYAR: BU GENÇLER AK PARTİ NESLİ

“Bu rapçi genç 2001 doğumlu, AK Parti’yle yaşıt. Muhtemeldir, konserdeki gençler de üç aşağı beş yukarı aynı yaştalar. Bir nevi, AK Parti nesli, Asım’ın nesli değil. Bir de bu taraftan bakmak gerekmez mi? Payımıza düşeni almak için.”