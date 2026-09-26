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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "seçimden korkmadıklarını" söyleyerek; "Sürekli reform diyen AK Parti olarak hem devletin yazılımını, hem siyasetin yazılımını, hem de idarenin yazılımını güncellemek istiyoruz. Bunun da birinci şartı yeni bir anayasa yapmaktır. Her toplantıda söylüyorum. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Sivil, çağdaş, demokratik ve Türkiye'yi küresel hedeflerine taşıyacak bir anayasa bu sürecin taçlandırılması anlamına gelecektir" diye konuştu.

'GELENEKSEL YÖNTEMLER GERİDE KALDI'

Yayman, Van'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" etkinliği kapsamında basın mensuplarıyla buluştu.

Yeni anayasa mesajı veren Yayman, "Türkiye'yi küresel bir güç haline getirmek, Türkiye'nin önünü açmak, Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için yeni bir anayasa diyoruz. Devletin yazılımını güncellememiz lazım. Siyasetin yazılımını güncellememiz lazım. Kamu yönetiminin yazılımını güncellememiz lazım. Çünkü dijitalleşme çağında, yapay zeka çağında dünkü geleneksel yöntemler geride kalmıştır" diye konuştu.

YENİ ANAYASA VURGUSU

"Seçimden korkmuyoruz" diyen Yayman, şunları dile getirdi:

"Dolayısıyla sürekli reform diyen AK Parti olarak biz de hem devletin yazılımını, hem siyasetin yazılımını, hem de idarenin yazılımını güncellemek istiyoruz. Bunun da birinci şartı yeni bir anayasa yapmaktır. Her toplantıda söylüyorum. Türkiye'nin ekmek gibi, su gibi, hava gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. Sivil, çağdaş, demokratik ve Türkiye'yi küresel hedeflerine taşıyacak bir anayasa bu sürecin taçlandırılması anlamına gelecektir. Dolayısıyla herkes tüm konuşmalarında yeni bir anayasa vurgusu yapmaktadır."