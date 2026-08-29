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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Osman Kavala hakkındaki yeni kararının ardından Türkiye'nin AİHS'den çekilmesi yönündeki tartışmalar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un AİHM'den çekilme yönündeki değerlendirmelerinin ardından AK Partili Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Türkeş, sosyal medya hesabından yayımladığı "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Özelinde Türk Hukuk Politikası Üzerine Basın Açıklaması” başlıklı metinde, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve AİHS ile ilişkilerinin önemine dikkat çekti.

‘TÜRKİYE'NİN HUKUK BURCUNDA AKIL TUTULMASI’

AİHM kararlarının ardından AİHS'den çekilme tartışmalarının bilinçsizce alevlendirildiğini savunan Türkeş, Avrupa ile ilişkilerin yalnızca Avrupa Birliği üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, AİHS ve AİHM'nin Türkiye'nin çok boyutlu dış politikasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

AK Partili Türkeş, bu kazanımların terk edilmesi tartışmalarına ilişkin, "Bu emeklerin kimileri tarafından zâyi edilmek istenmesi üstelik doğuracağı kesin uzun vadeli/yapısal hukuki, ekonomik ve siyasi istikrarsızlaşma ivmesi bütünüyle inkâr edilerek -tam anlamıyla bir akil tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

‘YAPAY ZEKA İLE BASİT BİR DİYALOG DELİ SAÇMASI OLACAĞINI ANLATIR’

Türkeş, Osman Kavala ve benzeri davaların Türkiye'nin kendi hukuk sistemi içerisinde çözülebileceğini savunurken yapay zeka ile basit bir diyalogun AİHS'ten çekilmenin deli saçması olduğunu anlaşılır kılacağını şu sözlerle anlattı:

"Hukuk kararlarına onları siyaset ve zararlı bazı ideolojik fantezi zeminlerine çekmeksizin - uygulanma fırsatı tanımak, Avrupa hukukunun değil, bizzat milli hukukun bir kazanımı şeklinde değerlendirilecektir. Salt 'Kavala' özelinde değil, topyekûn Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının isteği ve menfaati buradadır. Kavala figürü yalnızca meselenin en 'görünür' yüzüdür.

Yapay zekâyla basit bir diyalog bile ülkemizin AİHS'ye taraf olmaktan vazgeçmesi senaryosunun ne denli "deli saçması" olacağının anlaşılması için yeterliyken, bunu üst düzey sorumluluk sahiplerinin açıktan dillendirmeye cesaret etmeleri ancak Kafkayen absürtlükle izah edilebilir. Evrensel hukuk ilkeleri ve adalet bugün ve yarın için herkese, hepimize lazım."