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Kaynak: Haber Merkezi

Zeytin festivalinde beklenmedik bir gerginlik meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen etkinlikte AK Partili Hasan Ufuk Çakır ile İYİ Partili Burhanettin Kocamaz arasında çıkan tartışma, iki milletvekilinin karşı karşıya gelmesiyle büyüdü.

FESTİVALDE SİYASİ TANSİYON YÜKSELDİ

Mut Belediyesi tarafından bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, iki milletvekili arasındaki sert tartışmaya sahne oldu. Zeytin ve zeytinyağının tanıtılması amacıyla yapılan programa katılan AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz arasında sözlü gerginlik çıktı. Çakır'ın konuşmasında kullandığı sert ifadelerden sonra tartışma büyüdü. İki siyasetçi arasındaki gerilim, festival alanında yaşanan hareketli anlarla devam etti.

‘HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ, HIRSIZ HIRSIZDIR’

AK Parti'ye katılan Hasan Ufuk Çakır, festivalde gerçekleştirdiği konuşmada sert ifadeler kullandı. Çakır, "Ben halkın vekiliyim. Hırsızın partisi olmaz, hırsız hırsızdır" sözlerini sarf etti.

Konuşmasının devamında baklava kutularında ele geçirilen paralara ilişkin göndermede bulunan Çakır, şunları söyledi, "Sen baklava kutularında para yakalatacaksın, hırsızlık yapacaksın ondan sonra şu olacak, bu olacak!" Çakır, sözlerini "Geç onları, geç!" diyerek sürdürdü.

SERT SÖZLERİN ARDINDAN BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

AKParti Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, konuşmasının devamında "Buraya gelip de hiç bulamadığınız bir kalabalık bulup, yalanla bu milletin aklını çelemezsiniz." diyerek eleştirilerini sürdürdü. Çakır'ın sözlerinin ardından Burhanettin Kocamaz ile arasındaki gerilim daha da yükseldi. Sözlü tartışma sırasında iki milletvekili birbirlerinin üzerine yürüdü.