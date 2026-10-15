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Eylül ayında Borsa İstanbul'da sert düşüşlere yol açan fon krizi gündemdeki yerini koruyor.

Hükümet, fonlardan elde edilen olağanüstü kazançların iadesi ve zarar eden yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi için çeşitli adımlar atarken, krizin boyutuna ve sorumlularına ilişkin yeni iddialar yeni sorularla birlikte tartışılmaya devam ediyor.

"TÜM SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı ön inceleme raporuna istinaden dün eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Eski AK Partili Şamil Tayyar, Şimşek'in Gönül hakkında soruşturma izni vermesinin sürpriz olmadığını ifade ederek "Bekleniyordu. Herkesçe malum, kriz göz göre geldi. Vatandaşın don rengine kadar haberdar olan devletin, fondaki yüzde bin kat artışı fark etmemesi düşünülemez.

Fondaki fahiş artış kimin teveccühüyse bilinmeli, kamudaki tüm sorumlular hesap vermelidir. Kamuoyu bunu bekliyor." dedi.

Tayyar'ın açıklamasının tamamı şöyle;

"Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek‘in fon operasyonu kapsamında SPK eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni vermesi, sürpriz değil.

Bekleniyordu. Herkesçe malum, kriz göz göre geldi. Vatandaşın don rengine kadar haberdar olan devletin, fondaki yüzde bin kat artışı fark etmemesi düşünülemez.

Fondaki fahiş artış kimin teveccühüyse bilinmeli, kamudaki tüm sorumlular hesap vermelidir. Kamuoyu bunu bekliyor."

Öte yandan 26 Eylül'de (2026) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (MKYK ve MYK üyesi), eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, görevden af talebinde bulunarak istifa etti.

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, kriz patlak vermeden önce bir şirketin hisselerine 163 milyon TL yatırım yaptıkları, borsadaki likidite krizi ve fon çöküşünden hemen önce (Nisan-Eylül 2026 arası) bu hisseleri satarak 2,17 milyar TL haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

Kaya çifti, SPK'nın getirdiği "gönüllü geri ödeme/etkin pişmanlık" mekanizmasından yararlanarak, borsadan kazandıkları yaklaşık 1,86 milyar TL'lik kâr kısmını TMSF'nin belirlediği hesaba iade etti. 29 Eylül'de çiftin mal varlıkları donduruldu.

Kaya çiftinin ifadesi fon vurgunun patlamasından günler sonra alındı. İlyas Kaya, Özata Denizcilik hissesinden Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot aldığını, hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattığını söyledi. Satıştan elde ettiği paranın bir bölümünü kısa süreli olarak Halk Yatırım ve Tera Yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirten Kaya, işlemlerinin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif herhangi bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Yatırımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını iddia eden Kaya, soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından "vicdani rahatsızlık" duyduğunu ve yatırımlarından elde ettiği kazançları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini belirtti.

Fatma Betül Sayan Kaya da Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını ve hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını ise Eylül'de sattığını öne sürdü.. Satıştan elde ettiği kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdiğini belirten Fatma Betül Sayan Kaya, daha sonra bu fondan çıktığını ve kazanç olarak görünen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini söyledi.

Fatma Betül Sayan Kaya, yatırım kararında herhangi bir yönlendirme veya kendisine aktarılan özel bilgi bulunmadığını öne sürerek isnat edilen eylemlerle ilgisinin olmadığını söyelyerek suçlamaları kabul etmedi.