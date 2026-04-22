CHP lideri Özgür Özel'in, seçim için el yükselterek "55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir" ifadeleri gündemdeki yerini koruyor.

AK Partili Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü yazısında Özel'in sözlerini hatırlatarak "Özgür Özel’i meydan okuduğu için tebrik ediyorum." diyerek "Siyaset iddia işidir. Hodri meydan çıkışının arkasında durması gerekiyor. Özal, “hodri meydan” deyince Demirel, “hodriye, hodri” demişti. Türkiye, 1991 seçimlerine gitmişti." hatırlatması yaptı.

Özgür Özel'in bugün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşeceğini belirten Selvi "Numan Kurtulmuş’tan Türkiye’yi ara seçime götürmesini isteyecek. Meclis Başkanı daha önce açıkladı. Böyle bir yetkisi yok. Türk demokrasi tarihinde de bunun örneği yok. Meclis Başkanı’nın yetkisi, istifa dilekçelerini Genel Kurul’a sunmaktır. Meclis’te oylanır kabul edilirse, milletvekilliği düşer." dedi.

SİNE-İ MİLLETE DÖN

"Özgür Bey meydan okuduğuna göre, Meclis Başkanı’na giderken 50-55 milletvekilinin istifasını da yanında götürmesi beklenir." diyen Selvi "Gerçi iktidar kanadı, “Getirsin 50-55 milletvekilinin istifasını. Hatta 50-55 milletvekili de yetmez. Samimiyse CHP milletvekillerinin tamamının istifasını versin. Sine-i millete dönsün. O zaman millet ne diyecek onu görelim” ifadelerini kullandı.

"HODRİYE HODRİ"

Selvi yazısının devamında Özgür Özel'e MHP lideri Devlet Bahçeli'in dünkü grup toplantısında dediği gibi "seçim çocuk oyuncağı değildir." ifadeleriyle seslendi. Özel'e "Hodri meydan dediysen sözünün arkasında duracaksın." diyen Selvi "Yarından tezi yok 50-55 milletvekilinin istifasını sunacaksın. Hatta gerekiyorsa sine-i millete döneceksin. Hodriye, hodri." dedi.

NE OLMUŞTU?

Partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim talebini bir kez daha yineleyerek iktidara seslenmiş, İktidarın sandıktan sonra ortaya çıkacak hukuk devletinden korktuğunu söyleyererek "Korkmuyorsanız getirin seçim sandığını. Sandığı koyun millet karar versin; biz hırsız mıyız yoksa siz iftiracı mısınız" ifadelerini kullanmıştı. İktidara seslenen Özel, "Açıkça söylüyorum; ara seçimin tarihini ilan edin, ara seçim yapacağınızı, tüm istifaları kabul edeceğinizi, seçimi engellemeyeceğinizi söyleyin 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir" ifadelerini kullanmıştı.