TÜİK verilerine göre enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 yıllık olarak ise yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek " Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.



AKP'li Savcı Sayan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimeşek'in göreve gelindiği günden bu yana verilen "düzelecek" sözlerinin tutulmadığını belirterek eleştirilerine başladı. Enflasyonun düşmediğini ve hayat pahalılığının esnafı nefes alamayacak noktaya getirdiğini ifade eden Sayan, “Hep ‘tünelin ucunda ışık göründü’ diyorsunuz ama ne kadar uzun bir tüneldir ki sizin gördüğünüz o ışığı milletimiz bir türlü göremedi” ifadelerini kullandı.

VERGİ ADALETİNE "HACİZ" TEPKİSİ

Özellikle küçük esnafa yönelik vergi denetimlerini ve düşük meblağlı borçlar için uygulanan yaptırımları hedef alan Sayan, adalet vurgusu yaptı. Küçük esnafın kasasına memur oturtulmasını eleştiren Savcı Sayan Sayan, Mehmet Şimşek'e şu soruları sordu:

"-1.000 TL borcu olanın hesabına haciz koymak, arabasını bağlamak reva mıdır?

-Milyarlarca lira borcu olanlara neden aynı kararlılığı göstermiyorsunuz?

-Neden küçük esnafın ensesindesiniz de büyük borç sahiplerinin kapısına gitmiyorsunuz?"

"BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE KIYAMET KOPARANLAR BUGÜN NEDEN SUSKUN?"

Savcı Sayan, geçmiş dönemle kıyaslama yaparak döviz kurlarındaki hareketliliğe o dönem tepki gösterenlerin bugünkü sessizliğini de sorguladı. "Sayın Berat Albayrak döneminde döviz bir lira oynadığında kıyamet koparanlar bugün neden suskun?" diyen Sayan, mevcut sıkıntıların görmezden gelindiğini iddia etti.

"EKONOMİST Mİ, FİNANSÇI MI?"

Ekonomi yönetiminin bakış açısını sorgulayan Savcı Sayan, üretimi güçlendirmek yerine vergi odaklı hareket edilmesini "finansçı mantığı" olarak tanımladı. Sayan, “Ekonomist olsaydınız; dar gelirliden değil israftan tasarruf ederdiniz. Yoksa finansçı mantığıyla; havada uçan kelebekten, yerdeki ottan nasıl vergi alınır hesabı mı yapıyorsunuz?” diyerek tepkisini dile getirdi.

"ZARARI CUMHURBAŞKANIMIZA VERİYORSUNUZ"

Uygulanan politikaların siyasi faturasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kesildiğini belirten Sayan, sahadaki tablo ile anlatılanların örtüşmediğini savundu. Sayan paylaşımını “Uygulanan politikalar en büyük zararı bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza vermektedir. Bunun siyasi bedelini milletin gözünde Sayın Cumhurbaşkanımız ödemektedir. Artık ‘yarın’ değil; bugün konuşma, bugün çözüm, bugün adalet zamanı.” sözleriyle sonlandırdı.

Savcı Sayan'ın 'AK Partili AK Partili'ye bunu yapar mı?' dedirten beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle: