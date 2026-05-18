TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mayıs 1919’un, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Savaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin milletin birlik ve beraberliğiyle büyük bir kurtuluş destanına dönüştüğünü ifade etti.

Savaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs’ın gençliğe armağan edilmesi ise geleceğimizin teminatı olan gençlerimize duyulan güvenin en güçlü göstergelerinden biridir. Çünkü gençlerimiz; ülkemizin yarınlarını inşa edecek, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi daha ileriye taşıyacak en büyük gücümüzdür.

Bugün eğitimden spora, bilimden teknolojiye, sanattan siyasete ve savunma sanayiye kadar her alanda başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimiz; ülkemizin geleceğine yön veren en önemli değerimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gençlerimizin önünü açan, onların hayallerini ve hedeflerini destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum."