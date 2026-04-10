AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, TGRT'de katıldığı programda önemli gelişmeleri aktardı. Kilis Belediyesi'ne operasyon yapılacağının sinyalini verdi.

CHP Eski Gençlik Kolları Başkanı'nın şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmede bulunduğunu aktaran Tayyar, soruşturma izninin Kilis Belediyesi'ne tebliğ edildiğini belirtti.

Tayyar konuşmasında, "Kilis Belediyesi’ne operasyon olabilir. Bugün bir gelişme oldu orada. Evet, İçişleri Bakanlığı… Nereden çıkarıyoruz bunu? CHP’nin Eski Gençlik Kolları Başkanı… Eski Gençlik Kolları Başkanı şikayette ediyor. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili şikayeti değerlendiriyor, raporu tamamlıyor. Ondan sonra soruşturma izni de bugün Kilis Belediyesi’ne tebliğ ediyorlar. Şimdi burada belediyede başkanı dahil toplam 19 kişi var. Dolayısıyla şimdi ben, tecrübeye binaen diyorum ki önümüzdeki günlerde Kilis Belediyesi’ne operasyon olursa bu benim için sürpriz olmaz. Yani elimizde veriler üzerinde bunu temenni olarak falan söylemiyorum. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki günlerde böyle yeni gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

MEDYANININ TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

Gerek iktidara yakın gerekse de muhalefete yakın medyanın özeleştiri vermesi gerektiğini belirten Tayyar ,"Şimdi ne yazık ki medyanın genel olarak iktidara yakın olduğu düşünülen medyayla da muhalefete yakın olduğu ya da muhalefet olan medyada bu konuda kendi öz eleştirisini mutlaka yapması gerekir. Biz biliyoruz şimdi iktidarla ilgili her tartışma konusunu speküle ederek değerlendirenler ve konuşanların, muhalefeti yakından ilgilendiren konularda yani böyle ahlaki dersler verilmesini bir samimiyetsizlik olarak açıkçası değerlendiriyorum. Yani onları da elinde çok sağlam veriler, rakamlar, deliller olmadığı halde çok rahatlıkla önemli kişileri suçlayabiliyor. Biz bunları defalarca yaşadık ki şartlarla. Şimdi o nedenle orada da çok ciddi bir problem var. Yani ellerine geçirdikleri, işte ve doğru olup olmadığını bilmediğimiz belgeler üzerinden günlerce Halk TV’de de, Now TV’de, Sözcü TV’de de bunları hep kullandılar. Arzu edersek bunların hepsini teker teker veririm" dedi.