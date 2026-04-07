MHP'de İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Yönter'e destek veren İstanbul İl Örgütü, şok bir kararla görevden alınmıştı. AK Partili gazeteci Şamil Tayyar, MHP'nin oyun kurucu bir parti olduğuna dikkat çekerek, "Devlet Bey, partide otoritesini sorgulatacak rutin dışı hareketleri kontrol altına alarak, MHP’yi güncelliyor" dedi.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

MHP’de neler oluyor?

Hani dedik ya, MHP, bir partiden fazlasıdır.

Vekil sayısına, oy oranına bakmayın, ‘oyun kurucu’ ve ‘belirleyici’ bir partidir.

‘Lider, teşkilat, doktrin’ şiarıyla hareket eder, halkalar arasında zaafa izin vermez.

İzzet Ulvi Yönter’in istifasından sonra o tartışmalı paylaşımına destek veren İstanbul il ve 39 ilçe teşkilatının topluca görevden alınması, bu bağlamda değerlendirilmelidir.

Kanaatimce.

Devlet Bey, partide otoritesini sorgulatacak rutin dışı hareketleri kontrol altına alarak, MHP’yi güncelliyor.

Hal böyleyse, devamı da olur.

Bu girişim, Devlet Bey’in liderlik gücünü tahkim edecek, geleceğe dair sözünü güçlendirecek, MHP’nin zorlu şartlara mukavemetini arttıracaktır.