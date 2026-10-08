Kaynak: Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, siyasi partilerin grup başkanvekillerine gündeme ilişkin değerlendirmelerini yapmaları için söz verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sesindeki rahatsızlık nedeniyle özür dileyerek hasta olduğunu belirtti. Yaşanan gelişmelerden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Zengin, milletvekillerinin de bu sürecin ağırlığını hissettiğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Burada konuşurken bence hacminden çok ağır ifadelerle konuşuyorsunuz. Bunu yaparken aslında bir anlamda bir tetiklenme yaratmaya çalışıyorsunuz. Şunu bilmenizi isterim; yani bir topluluk içerisinde bir yanlış varsa, o yanlış herkese, hangi partiden olursa olsun aynı şekilde rahatsız eder. Bu yaşanan, adına ne koyarsak koyalım; fon zihni, fon krizi, fon meselesi, fon soygunu, ne dersek diyelim bu önemli bir meseledir. Bugün teşekkür ediyoruz, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da Genel Kurul'da ifade ettiler bunun hangi hacimde olduğunu; ama hacminden bağımsız olarak bu olayın varlığının çok önemli bir mesele olduğunu ifade ettiler."

"TABLO TESPİT EDİLMELİ"

Fon İzleme Kurulu oluşturulduğunu belirten Zengin, "Bu kurulla birlikte önce mağdur olan insanlarla ilgili tablo tespit edilerek bir an evvel 1 milyona kadar olan ödemelerin yapılması hedefleniyor. Yargısal süreç zaten devam ediyor. En önemli kısmının da bu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Yaşananlarda örgütlü suç ihtimali bulunduğuna dikkat çeken Zengin, "Biz 'Kim kaç lira almış'tan öte 'Bu suç nasıl işlendi', 'Bu suçu işleyenler içerisinde kamuda kim, hangi şekilde dahil oldu' bunun tespit edilmesi tüm Türkiye'nin geleceği için çok önemli, Türkiye siyasetinin geleceği için önemli" ifadelerini kullandı.

Devlet Denetleme Kurulu'nun da yaşananlarda nerede yanlış yapıldığının ortaya çıkarılması ve sistemin işleyişindeki sorunların tespit edilmesi amacıyla görev yaptığını belirten Zengin, "Bu sebeple bu büyük soygunun, bu yapılan büyük... özellikle de insanların kandırılarak oluşturulan bu büyük problemli konunun, fon krizinin muhakkak surette hep beraber burada çözeceğimizi düşünüp Türkiye'de çözeceğimizi düşünüyorum. Yargının bunları muhakkak suretle cezalandırması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Zengin, Meclis araştırma komisyonu kurulabileceğini de belirterek, "Komisyon da kurulabilir; bu da bunlardan bir tanesidir. İleriki günlerde de yine bunu tartışırız. Komisyon bu aşamalardan bir tanesi ama şu ana kadar yapılanları da bir önem içerisinde değerlendirmek lazım" diye konuştu.