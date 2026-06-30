Köse’nin yaptığı açıklamalar eğitim camiasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“RESMİ SIFATI OLMAYAN BİR SENDİKA TEMSİLCİSİ BENİ ARADI”

Yaklaşık dört yıldır yürüttüğü okul müdürlüğü görevinden ayrıldığını duyuran Ali Osman Köse, istifa gerekçesi olarak yönetici atama sürecinde yaşadıklarını gösterdi.

Köse açıklamasında, okulun kısa sürede büyük gelişim göstererek proje okulu statüsü kazandığını belirterek, boş bulunan müdür yardımcılığı kadroları için liyakat esasına göre isim önerdiklerini söyledi.

Ancak resmi bir görevi bulunmayan bir sendika temsilcisinin kendisini arayarak farklı isimleri görevlendirmek istediğini öne süren Köse, şu ifadeleri kullandı:

“Beni burada hiçbir resmi sıfatı olmayan ama amirimmiş gibi ‘Sizin okula şunları uygun gördük’ diyen bir sendika temsilcisi aradı. Kendisine bizim çalışacağımız arkadaşları önerdiğimizi ifade ettik. Günün sonunda gördük ki onların uygun gördükleri insanlar buraya atanmış.”

Köse, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Hangi yapıya, kime hizmet ediyorsunuz bilmiyorum ama ben bu vatana, bu devlete ve bu bayrağa hizmet ediyorum. Sizin sözünüz geçer akçe olduğu sürece burada okul müdürlüğü yapamam.”

Ak Parti’den Aksaray milletvekili aday adayı olmuştu

Ali Osman Köse, eğitimciliğinin yanı sıra Aksaray kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri. Daha önce AK Parti’den Aksaray Milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan Köse, seçim sürecinde il genelinde birçok ziyaret ve program gerçekleştirmişti. Bu süreçte Güzelyurt, Eskil ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı buluşmalar da yerel basında geniş yer bulmuştu.

Eğitim camiasında tartışma başlattı

Ali Osman Köse’nin istifa açıklaması, özellikle eğitim kurumlarında yönetici görevlendirmeleri ve liyakat tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada çok sayıda eğitimci ve vatandaş, Köse’nin açıklamalarına destek verirken, konuyla ilgili resmi makamlardan yapılacak olası açıklamalar da merakla bekleniyor..