Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sencer Solakoğlu’nun sahibi olduğu Feyz Çiftliği’nin de bulunduğu 19 işletmenin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası"nı iptal etmesi, siyaset ve tarım dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Karara sert tepki gösteren Solakoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin videolu paylaşımda bulunmuştu. AK Partili Metin Külünk’ten Solakoğlu için dikkat çeken bir "sağduyu" çağrısı geldi.

AK PARTİLİ KÜLÜNK'TEN BAKANLIĞA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Solakoğlu’nun açıklamasını alıntılayarak bakanlık bürokrasisine şeffaflık ve hukukun üstünlüğü çağrısında bulundu.

Söz konusu işletmeyi daha önce ziyaret ettiğini ve yüksek üretim standartlarına şahit olduğunu belirten Külünk, sürecin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın üst yönetimi tarafından yerinde incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Külünk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Gün ortasında

Bu ülke bütün farklılıklarımızla hep birlikte hepimizindir

Ülkemizin saygın kurumlarından birinin kurucusu ve yöneticisi, aynı zamanda bu alanda bilimsel birikimi ve uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan bir ismin yaptığı bu paylaşımda dile getirilen hususların ilgili makamlarca dikkatle değerlendirilmesini temenni ediyoruz.

Şayet süreç içerisinde idari veya teknik değerlendirmeden kaynaklanan herhangi bir eksiklik ya da yanlış uygulama söz konusu ise, bunun ilgili bakanlığın üst yönetimi tarafından yerinde incelenmesi ve gerekli görülmesi hâlinde düzeltilmesi, hem kamu yararı hem de kurumsal güven açısından önem arz etmektedir.

Adı geçen firmayı yıllar önce yerinde ziyaret etme fırsatı bulmuş, üretim standartlarına ve bilimsel yaklaşımına yakından şahit olmuştuk. Bu nedenle, ülkemize değer üreten kurumlarımızın ve bilimsel liyakatleriyle öne çıkan isimlerin görüş ve değerlendirmelerinin dikkatle ele alınmasının önemli olduğuna inanıyoruz.

Stratejik sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve millî kuruluşlarımızın güçlü şekilde varlığını sürdürmesi, Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı ve teknolojik gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, yapay zeka ve dijital, savunma sanayii, tarım ve hayvancılık, gıda, nadir toprak elementleri, kimya, madencilik, limanlar, şehir hastaneleri, elektrik-elektronik ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren kuruluşlarımızın her türlü sürecinin şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi, hepimizin ortak beklentisidir ve de olması gerekendir.

Devletimizin ilgili kurumlarının, kamu yararını ve millî menfaatleri esas alan bir anlayışla gerekli değerlendirmeleri yapacağına olan inancımız tamdır.

Sürecin sağduyu, hukuk ve objektif kriterler çerçevesinde sonuçlanmasını temenni ediyor; ülkemize değer katan tüm kurum ve girişimlerin hak ettikleri şekilde desteklenmesinin Türkiye’nin ortak kazancı olacağına inanıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sencer Solakoğlu'nun sahibi olduğu Feyz Çiftliği ile birlikte 19 işletmenin "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası", Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli şartların sağlanmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Karar, Solakoğlu'nun geçtiğimiz günlerde çiftliğinde yapılan denetime ilişkin açıklamalarının ardından geldi. Solakoğlu, denetimin rutin olmadığını öne sürerek bakanlık ekiplerinin çiftliğine "baskın" düzenlediğini ve bu sırada bir ineğinin telef olduğunu iddia etmişti.

Solakoğlu, "Hiç bir gerekçe bulamadılar, buldukları tek eksik, aynı çiflikteki bir ahırdan diğerine hayvan transferi. Tarım İl Müdürlüğü'nün önerdiği ve her yıl yaptığımız uygulamanın bu sene yanlış olduğuna karar verdiler ve sadece bu yüzden sertifikalarımızı iptal ettiler. Hastalık varmış gibi yazılar yazıyorlar ama asılsız, testte yaptılar hastalık falan yok. Bu yapılanın tek gerekçesi var, üreteni cezalandırmak ve siyaseten karşılarında duranı susturma çabalarıdır" ifadelerini kullandı.