Samsun'un Terme ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk ve ‘Kemalistler’ hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP'li Meclis üyesi Neslihan Özdemir, Eker'in haddini aşan paylaşımını kürsüden okuyarak tepki gösterdi.

PİŞKİN PİŞKİN SAVUNDU

Gerginliğe neden olan paylaşımın ardından CHP grubu meclis salonunu protesto amacıyla terk etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

CHP grubunun salonu terk etmesinin ardından mecliste söz alan AKP'li Rümeysa Eker ise hakaret içerikli sözlerinin arkasında durduğunu belirtti. Eker, kendisini, "Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım. Doğru da. Bunu biliyorum yani. Bu sağcı solcu diyerek, hani ben solculardan da çok güzel düşünceli, giyinen her konuda hak yemeyen tipler ben de tanıdım. Yani ama onlar biraz şahsi çıkarlarına göre bence yorumladı" ifadeleriyle savundu.

TERMA BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Terma Belediye Başkanı Şenol Kul, Rümeysa Eker'in partiyle ilişiğinin kesildiğini duyurdu