Samsun'un Terme ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk ve ‘Kemalistler’ hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.
CHP'li Meclis üyesi Neslihan Özdemir, Eker'in haddini aşan paylaşımını kürsüden okuyarak tepki gösterdi.
PİŞKİN PİŞKİN SAVUNDU
Gerginliğe neden olan paylaşımın ardından CHP grubu meclis salonunu protesto amacıyla terk etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.
CHP grubunun salonu terk etmesinin ardından mecliste söz alan AKP'li Rümeysa Eker ise hakaret içerikli sözlerinin arkasında durduğunu belirtti. Eker, kendisini, "Onlar kendi anlamak istediği gibi yorumladı. O umumi bir çıkarım. Doğru da. Bunu biliyorum yani. Bu sağcı solcu diyerek, hani ben solculardan da çok güzel düşünceli, giyinen her konuda hak yemeyen tipler ben de tanıdım. Yani ama onlar biraz şahsi çıkarlarına göre bence yorumladı" ifadeleriyle savundu.
TERMA BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Terma Belediye Başkanı Şenol Kul, Rümeysa Eker'in partiyle ilişiğinin kesildiğini duyurdu
Terme Belediye Meclis Üyemiz Rümeysa Eker’in, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyunda haklı tepkilere neden olan paylaşımları büyük bir üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz. Söz konusu ifadeler, partimizin temel ilkeleri, Terme Belediyemizin hizmet anlayışı ve temsil ettiğimiz toplumsal değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu doğrultuda, AK Parti Terme İlçe Başkan Vekilimiz Av. Kaşif Aksoy tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere; disiplin sürecinin işletilmesiyle birlikte Sayın Eker’in Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, parti üyeliği, belediye meclisi parti grubu üyeliği ve Meclis Divan Katipliği görevlerinden istifası sunulmuş ve kabul edilerek partiyle ilişiği sona ermiştir. Terme Belediyesi olarak; birlik, beraberlik ve hoşgörü iklimini zedeleyen her türlü yaklaşımı reddediyor, birleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışla hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Belediye Meclisimiz; kısır polemiklerin değil, Terme’ye eser kazandırmanın, ortak akıl ve istişarenin makamıdır. Tüm gayretimiz ilçemizin huzuru, gelişimi ve hemşehrilerimizin refahı içindir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..