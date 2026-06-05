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Samsun'un Terme ilçesinin AKP'li Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in, sosyal medya hesabından yaptığı Atatürk ve Cumhuriyet’i hedef alan paylaşımlar, Terme Belediye Meclisi’nde CHP’li üye Neslihan Özdemir tarafından gündeme getirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in sosyal medya hesabından, Mustafa Kemal Atatürk ve ‘Kemalistler’ hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

CHP'li Meclis üyesi Neslihan Özdemir, Eker'in haddini aşan paylaşımını kürsüden okuyarak tepki gösterdi.

PİŞKİN PİŞKİN SAVUNDU

Gerginliğe neden olan paylaşımın ardından CHP grubu meclis salonunu protesto amacıyla terk etti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Özdemir’in, “Utanarak okuyorum” diyerek kürsüden okuduğu paylaşımların ardından CHP’li meclis üyeleri protesto amacıyla salonu terk etti. Belediye meclisinde yaşanan o anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

CHP'LİLER SALONU TERK ETTİ

Samsun'da Terme Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atatürk ve Cumhuriyet’i hedef alan ifadeler kullandığı öne sürüldü. Konuyu belediye meclisinin gündemine taşıyan CHP’li Neslihan Özdemir, paylaşımı kürsüden okuyarak Eker’e şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bu ülkede Mustafa Kemal’i silmeye, lekelemeye ya da kurduğu Cumhuriyet’i yıpratmaya ne senin ne de senin gibilerin gücü yetecektir. Özür dilemediğin sürece onun kâtip olarak katıldığı hiçbir meclis toplantısında bulunmayacağım.”

Özdemir’in konuşmasının ardından CHP’li üyeler meclis salonunu terk etti.

CHP Terme İlçe Başkanlığı ise paylaşım hakkında Terme Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, paylaşımın Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ile Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talep edildi.