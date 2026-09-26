YENİ Partili Zeynel Emre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, 8 Nisan'da Özata Denizcilik hisselerini 255 liradan 250 bin adet alıp, 4 ay sonra 5 bin liraya yakın bir bedelle satarak 1 milyar 344 milyon lira para çektiğini iddia etti.

İddialar sonrası Kaya sessizliğini korurken, iktidara yakın gazetecilerden Kaya'ya peş peşe istifa çağrıları geldi.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, "Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz" derken Kaya'nın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan da Kaya'ya, "Yeter artık, arkanızda durmayacağız" diyerek tepki gösterdi.

Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan ve eşi İlyas Kaya’yla ilgili fon iddiası, çok vahim. İddiaya göre; Karı koca toplam 163 milyon 46 bin lira yatırıp 5 ay sonra 2.17 milyar lira çekmişler. Sayan ve eşi şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Açıkçası yorum için biraz da onu bekledim. Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır. Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz. Bu arada benzer şekilde fon üzerinden zenginleşen ve servetini katlayan başka dostlar varsa onlar da fazla beklemeden gereğini yapsınlar. Bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son 3 ayda fonlardan çıkış yapanların listesini istedi, haberiniz olsun. Hadi bekliyoruz.

Sinan Burhan ise önce sert bir mesaj yayımladı. Ancak mesajı daha sonra düzenleyerek daha yumuşak bir dille Kaya'yı istifaya çağırdı

Burhan'ın ilk açıklaması şöyle:

İsmi fon vurgunu için geçen siyasetçi iddialar doğruysa istifa et !!! Yeter artık. Arkanızda durmayacağız….

Burhan'ın daha sonra düzenlediği gönderinin son hali şöyle: