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BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AK Partili İsmail Ok, Muğla'daki görev yerine ataması yapılan infaz ve koruma baş memuru T.Z.'nin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Balıkesir'deki ceza infaz kurumlarından birine atanması konusunda ricacı oldu.

MESAJ YANLIŞ YERE GİDİNCE İFŞA OLDU

Söz konusu mesajın, yalnızca Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan'a gönderilmesi gerekirken yanlışlıkla TBMM'deki tüm milletvekillerine iletildiği öne sürüldü. Olay, kamuoyunda "torpil talebi" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan İsmail Ok, daha önce de benzer bir paylaşımıyla gündeme gelmişti. 2022 yılında, Balıkesir Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımına ilişkin bir başvuru belgesini WhatsApp grubunda paylaştığı, daha sonra ise söz konusu paylaşımı sildiği kamuoyuna yansımıştı.