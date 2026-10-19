Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Mahmut Sütçü'nün görevinden istifa etmesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emeklilik dilekçesini Bakan Mehmet Şimşek'e sunmasının ardından Şamil Tayyar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tayyar, iki ismin görevlerinden ayrılmasını "doğru ama geç kalmış hareketler" olarak değerlendirdi.

AK Partili isimden SPK istifası sonrası ilk yorum: Başka gidecekler de var - Resim : 1

"BAŞKA GİDECEKLER DE VAR"

Şamil Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“SPK Başkanı Mahmut Sütçü’nün istifası, Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in emekliye ayrılması, doğru ama geç kalmış hareketler.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa ettiSPK Başkanı Mahmut Sütçü istifa ettiGündem

Fon skandalıyla ilişkilendirilen ekonomi yöneticilerinin görevlerine vedası, açıkça ifade etmek gerekirse nihayetinde Cumhurbaşkanımızın talimatıdır.

Başka gidecekler de var.

Hiç uzatmadan, külliyeden talimat beklemeden veda etseler iyi olur, artık orada oturamazlar.

Bu toplumsal rüzgar karşısında hiç kimse duramaz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da korumaz.

Uzatmayın.”