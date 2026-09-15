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Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yaptığı X paylaşımında çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Külünk, Kozinoğlu’nun ölmeden önce bazı kritik ilişkileri açıklamaya hazırlandığını öne sürerken, olayın FETÖ ile siyaset arasındaki bağlar ortaya konulmadan anlaşılamayacağını savundu.

“KOZİNOĞLU KONUŞACAKTI”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Külünk, şu ifadeleri kullandı:

“Hâlâ bu hedeflerinden vazgeçtiklerini mi zannediyorsunuz?! Kozinoğlu, şehadeti öncesinde konuşacak, bu sacayaklarını deşifre edecek ve 15 yıldır yaşadığımız sıkıntılar önemli ölçüde hafiflemiş olacaktı.”

Külünk açıklamasının devamında, “FETÖ ile siyaset arasındaki ilişki anlaşılmadan Kozinoğlu’nun şehadeti anlaşılamaz” ifadelerini kullandı.

GÜL VE ARINÇ’I İŞARET ETTİ

Külünk’ün açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a ilişkin oldu.

Külünk, Gül ve Arınç’ın dönemin siyasi dengelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devre dışı bırakmayı planladığını iddia etti.

“CUMHURBAŞKANLIĞI İLE BAŞBAKANLIĞI PAYLAŞACAKLARDI”

Külünk, iddiasında şu ifadelere yer verdi:

“Bülent Arınç ve Abdullah Gül, ortaklaşa Tayyip Erdoğan’ı aradan çıkarıp Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı paylaşacaklardı.”

Külünk’ün, Kozinoğlu’nun ölümüyle FETÖ-siyaset ilişkileri arasında bağ kurarken Gül ve Arınç’ı doğrudan işaret etmesi, açıklamanın en dikkat çekici bölümü oldu.



Eski AK Partili vekil Metin Külünk'ün paylaşımı şu şekilde;



"Hâlâ bu hedeflerinden vazgeçtiklerini mi zannediyorsunuz?! Kozinoğlu, şehadeti öncesinde konuşacak, bu sacayaklarını deşifre edecek ve 15 yıldır yaşadığımız sıkıntılar önemli ölçüde hafiflemiş olacaktı. FETÖ ile siyaset arasındaki ilişki anlaşılmadan Kozinoğlu’nun şehadeti anlaşılamaz. Bülent Arınç ve Abdullah Gül, ortaklaşa Tayyip Erdoğan’ı aradan çıkarıp Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı paylaşacaklardı."





Külünk'ün paylaşımına Bülent Arınç ve Abdullah Gül'ün vereceği yanıt merak konusu oldu...