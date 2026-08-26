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Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

DEM Parti'nin düzenlediği terör propagandası tadında geçen terörist mitinglerine bir tepki de AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi. DEM'lilerin yaptığı açıklamaların, toplumun sinir uçlarıyla oynadığını belirten Tayyar, "Toplumu tahrik ediyorlar" dedi.Hani diyorum ya PKK gibi DEM de silah bıraksın.

Sürece en fazla zehirli dilleri zarar veriyor.

Tülay Hatimoğulları’na bakın.

Farklı illerde terör örgütü mensupları için “şehit” törenleri düzenleyip “bölücü” mesajlara devam ediyorlar.

“Dört parça Kürdistan coğrafyası” diyerek hem Türkiye hem bölge ülkeleri için “ayrıştırıcı dil” kullanmaya devam ediyorlar.

Toplumun sinir uçlarıyla oynayıp tahrik ediyorlar.