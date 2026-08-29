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Kaynak: Haber Merkezi

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, “Terörsüz Türkiye” süreciyle birlikte, ölen teröristlerin taziye çadırlarının kurulmasının ağır siyasi sonuçlar doğuracağını söyledi.

'AĞIR SİYASİ SONUÇLARI OLACAKTIR'

Tayyar, “Çok rahatsız edici. Tepkiler çığ gibi büyüyor. Elbette ağır siyasi sonuçları da olacaktır” sözlerini sarf etti.

X hesabından paylaşımda bulunan Tayyar, şunları söyledi:

“Artık görüntüleri paylaşmıyorum, çok rahatsız edici.

Ölen teröristler için “şehit” denerek taziye çadırları kurulması, Terörsüz Türkiye Projesinin tabana yayılmasının önündeki en büyük engellerden biridir.

Tepkiler çığ gibi büyüyor.

Elbette ağır siyasi sonuçları da olacaktır.

Duydum ki devlet de rahatsızmış, taziye çadırları kurulmaması konusunda uyarmış.

İzin verilmeyecekmiş.

Umarım doğrudur.

Eğer sürecin enfekte edilmesi istenmiyorsa toplumun sinir uçlarıyla oynanmamalıdır.

Özellikle DEM zapturapt altına alınmalıdır.”