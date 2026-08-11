Seçimin ilk turlarında AK Parti ve MHP'li üyelerin boş veya geçersiz oy kullandığını belirten Tayyar, YENİ Parti adayı Mehmet Özdemir'in ilk turlarda Dilber'in önünde olduğunu ifade etti.

Seçimin son turunda AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla CHP'li Seda Dilber'in 21 oya ulaştığını belirten Şamil Tayyar, "CHP adayına kazandırdınız da ne oldu?" dedi.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

Etimesgut Belediyesi’ndeki Yeni Parti ve CHP arasındaki başkan vekilliği seçimini CHP adayı Seda Dilber kazandı. İlk iki turda AK Parti ve MHP’li üyeler boş/geçersiz oy kullanırken, Yeni Parti adayı Mehmet Özdemir 18, CHP adayı Seda Dilber 11 oy aldı. Sonucun belirlendiği 4.turda CHP adayı Dilber 21 oyla kazandığına göre AK Parti ve MHP’li üyeler CHP adayına oy vermişler. Dilber ise sonuçların ilanından sonra tutuklu başkan Beşikçioğlu ve arkadaşlarına sahip çıktı: “Amacımız başkanım ve çalışma arkadaşlarım içerideyken emaneti onlar gelene kadar korumak. Onların masumiyetine inanıyoruz.” Eyvallah. Lafım bizim arkadaşlara: CHP adayına kazandırdınız ne oldu?

NE OLMUŞTU?

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu’nun tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimde Yeni Parti’nin adayı Mehmet Özdemir ve CHP’nin adayı Seda Dilber yarıştı. AK Parti ise aday çıkarmadı. Seçimin ilk turunda Yeni Parti adayı Mehmet Özdemir 18, CHP adayı Seda Dilber 11 oy aldı. 6 boş ve 6 çekimser oy kullanıldı. İkinci turda da Özdemir 18, Dilber 11 oy alırken, 8 boş ve 4 geçersiz oy kullanıldı. Üçüncü turda ise AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri CHP'nin adayı Seda Dilber'i destekledi. Dilber 22, Özdemir 19 oy aldı. Seçilme yeterliliğinin sağlanamaması üzerine yapılan son turda ise 41 oyun 21’ini Seda Dilber, 19’unu Mehmet Özdemir aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. CHP’nin adayı Seda Dilber, Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçildi.