AK Parti eski MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda AK Parti’nin kurumsal yapısı ve ideolojik kimliği üzerine dikkat çeken eleştirilerde bulundu. “Pazar Notu” başlığıyla paylaşım yapan Tayyar, partinin kuruluş sürecinden bugüne geçirdiği dönüşümü analiz ederek önemli tespitlerde bulundu.

'LİDER HAREKETİ'

Tayyar, AK Parti’nin başlangıçta bir “kadro hareketi” olarak yola çıktığını, zamanla ise merkez siyasette konumlanan güçlü bir “lider hareketine” dönüştüğünü ifade etti. Bu süreçte “eser siyaseti” ve reformlarla iktidarın güçlendiğini, siyasi ömrün uzadığını belirten Tayyar, buna rağmen partinin kendi özgün ideolojik zeminini oluşturmakta zorlandığını savundu.

'İDEOLOJİK ÇERÇEVE ÜRETEMEDİ'

Paylaşımında ideoloji tartışmasına da geniş yer veren Tayyar, Milli Görüş ve Ülkücü Hareket gibi Türkiye siyasetinde köklü ideolojik yapılarla karşılaştırma yaptı. Merhum Necmettin Erbakan’ın “Milli Görüş”ü ve Alparslan Türkeş’in “Ülkücülük” anlayışına benzer şekilde AK Parti’nin güçlü ve kalıcı bir ideolojik çerçeve üretemediğini dile getirdi.

“Muhafazakar Demokrat” tanımının da bir kimliğe dönüşemediğini ve toplumsal karşılığı sınırlı kaldığını ifade eden Tayyar, CHP’nin Atatürk üzerinden, DEM Parti’nin ise “siyasi Kürtçülük” ekseni üzerinden bir kimlik alanı oluşturduğunu belirtti. Tayyar, AK Parti tabanında ise özellikle gençlerin kendini ifade ederken ideolojik bir çerçeve bulmakta zorlandığını öne sürdü.

'BOŞLUK 'REİSÇİ' SÖYLEMİ ÜZERİNDEN DOLUYOR'

Bu boşluğun “Reisçi” söylem üzerinden doldurulduğunu belirten Tayyar, "Cumhurbaşkanımız bu boşluğu karizması ve performansıyla doldurduğundan bugün için çok ciddi sorun olarak gözükmese de geleceğe siyasi miras bırakması çok zor." dedi.

'BİRAZ GEÇ'

Tayyar, AK Parti’nin geleceğe güçlü bir siyasi miras bırakabilmesi için sadece liderlik merkezli değil, aynı zamanda kurumsal teşkilat yapısı ve ideolojik altyapısı güçlü yeni bir “siyasi yazılım”a ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

AK Partili Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde: