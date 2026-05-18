Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Mehmet Uçum'a yüklendi. Bahçeli'nin Öcalan'a statü şartını yerinde bulan Metiner, "Sayın Bahçeli’nin bu bahiste söylediklerine gölge düşürecek sözler etmek veya şart-şurt edebiyatı üzerinden polemikler üretmek son derece yanlıştır" dedi.

Metiner'in açıklaması şöyle:

Bilge Lider Bahçeli’nin Öcalan’ın statüsüne dair söyledikleri gayet açık ve anlaşılır olmakla beraber çözümü kalıcılaştıracak önemdedir. Sayın Bahçeli’nin bu bahiste söylediklerine gölge düşürecek sözler etmek veya şart-şurt edebiyatı üzerinden polemikler üretmek son derece yanlıştır. Çözüm için gerekli adımları cesarete atmak elbette şarttır. Şart kelimesinden rahatsızlık duyan bir anlayışla barışı kalıcı kılmak ve süreci taçlandırmak mümkün olmaz, biline!

NE OLMUŞTU?

Çözüm süreci tartışmaları bugün röportaj, köşe yazıları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden yürüyor. Bahçeli TÜRKGÜN'e, Saray danışmanı Mehmet Uçum ise AA Analiz'e konuştu. Mehmet Uçum'un yazısındaki "Öcalan süreç için koşul haline getirilmemeli" sözü, Bahçeli'nin "Öcalan'a örgüt üzerinde etkili olabileceği bir yapı inşa edilmeli" sözüne yanıt olarak algılanmıştı. Her iki röportaj da kamuoyunda ses getirirken, eski AK Partili Mehmet Metiner de konuya ilişkin açıklama yaparak Bahçeli'ye sahip çıktı, Uçum'a yüklendi.