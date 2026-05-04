TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri sonrası tepki AK Partili Şamil Tayyar'da geldi. "Artık vergiyi değil refahı tabana yaymalı" diyen Tayyar, iktidarı, değişen dinamiklere ayak uyduramaması üzerinden eleştirdi.

Tayyar'ın açıklaması şöyle:

Nisan ayı enflasyonu yüzde 4,18 olarak açıklandı.

Böylece yıllık enflasyon, yüzde 32,37 oldu.

Savaşın petrol ve doğalgaz üzerinden tetiklediği fiyat artışı kaçınılmazdı.

Ancak, mevcut enflasyon tablosu, son 3 yılın ürünü ve savaşın son iki aydaki olumsuz etkisinin payı toplam içinde çok düşüktür.

Aksini düşünsek bile sonuçta ülkeler her türlü şoklara karşı tedbirlidir, oyun planını bu risklere göre yeniden kurgular.

Dinamikler değiştiği halde eski oyun planında ısrar ederseniz, yarı yolda kalırsınız.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran demişti ya, İran savaşından sonra enflasyonla mücadele programına ara verilmesi gerekir.

Doğrudur, her yeni veri, bu öngörüyü teyit ediyor.

3 yıllık sıkılaştırma politikası olmaz, toplum bunalımda, ortalık yangın yeri.

Artık vergiyi değil refahı tabana yaymalı, vakit geldi, geçiyor.

Bir de ufukta sandık var.