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Halfeti Belediyesi’nin önceki yönetim dönemine ilişkin yürütülen soruşturmada bazı şüpheliler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi. Tutukluluk incelemesinin ardından 14 şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halfeti Belediyesi’nin önceki yönetim dönemine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla ifade verdiği belirtildi.

14 ŞÜPHELİ TAHLİYE EDİLDİ

Sulh ceza hakimliğince yapılan tutukluluk incelemesinin ardından 14 şüpheli hakkında tahliye kararı verildi.

Şüpheliler hakkında “ev hapsi”, “imza atma” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ŞEREF ALBAYRAK’IN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Aralarında eski AKP'li Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu diğer şüphelilerin tutukluluk halinin devam ettiği bildirildi.

29 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Nisan’da Halfeti Belediyesi’nin önceki yönetim dönemine ilişkin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak, eski belediye encümen üyeleri, belediye personeli ve esnafın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklanmıştı.