Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Yalova Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, YENİ Parti lideri Özgür Özel'in "AK Parti kurulduktan bir yıl sonra 400 bin üye kaydedebilmişti. YENİ Parti 18 günde bunun bir buçuk katı olan 600 bin üyeye ulaştı." sözlerine yanıt verdi.

Büyükgümüş, yapılan karşılaştırmadaki tek doğru şeyin, AK Parti'nin başarısı olduğunu öne sürdü.

TEKNOLOJİ VURGUSU

Gümüş, Özel'in sözlerine sosyal medya X hesabından şu şekilde yanıt verdi:

"Kendinize hedef olarak AK Parti’nin ilk yılını almışsınız ama 2001 yılındaki ülke nüfusu, teknoloji ve iletişim imkanlarını hesaba katmamışsınız, olsun. 10’uncu yılınızda 4.4 milyon, 25'inci yılınızda 12 milyon üye sayısına ulaşırsanız bu konuyu tekrar gündeme getirebilirsiniz. Ama dikkat edin; üye sayınız da topladığınız bağış miktarı gibi bir grafik çizmesin. Yıl sonunda Yargıtay resmi verileri açıkladığında bu iddialı halleriniz tekrar hatırlanır."