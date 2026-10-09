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Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturmanın ardından AK Parti cephesinden sert bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, partinin şahsi menfaat peşinde koşanlara asla müsamaha göstermeyeceğini vurgulayarak, söz konusu isimlerin çok daha önce partiyle bağlarının koparıldığını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırıkkale Yahşihan Belediyesi hakkında yürütülen adli soruşturma üzerinden AK Parti'mizin kurumsal kimliğinin hedef alınması üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, 4 Kasım 2025 tarihinde partimizden kesin olarak ihraç edilmiştir. Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ise 25 Kasım 2025 tarihinde kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş, sonrasında görevini bağımsız olarak sürdürmüştür. Bu süreçler, mevcut soruşturmadan önce gerçekleşmiştir. AK Parti, milletin emanetini şahsi menfaatlerine alet eden hiç kimsenin arkasında durmaz. Şahısların bireysel eylemlerinin partimizin kurumsal sorumluluğu gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz. Hakkındaki suçlamalar mahkeme kararıyla sabit olan herkesin hukuk önünde hesap vermesini, varsa kamu zararının sorumlularından tahsil edilmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin hakkını ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz" dedi.