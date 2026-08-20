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Kaynak: Haber Merkezi

Saat 11.30 sıralarında Ata Caddesi’nde meydana gelen kazada, iddiaya göre, bir iş yerinin açılışına gitmek üzere yola çıkan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın içerisinde bulunduğu cip, aynı yönde giden ve içerisinde basın görevlilerinin bulunduğu belediyeye ait otomobille çarpıştı.

4 ARAÇTA MADDİ HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle otomobil, park halindeki araçlara çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. İhbar sonrası olayı yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazaya karışan 4 araçta maddi hasar oluştu. Başkan Aşgın ile beraberindekilerin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

MANİFEST ÇIKIŞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

AK Partili Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, müzik grubu Manifest'in kentte konser vermesi talebini "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" diyerek reddetmişti.