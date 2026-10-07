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Kaynak: Haber Merkezi

Mutlak butlan kararı sonrası haziran ayında CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti'ye katıldı.

AK Parti rozetini, partinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

TUGAY PAYLAŞIMINI YORUMLARA KAPATTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hoş geldin, safalar getirdin” paylaşımında bulundu. Tugay, Erdoğan’a yanıt verirken paylaşımını yorumlara kapattı.

Tugay verdiği yanıtta, “Hoş bulduk Sayın Cumhurbaşkanım, Ege’nin incisi İzmir’imize en güzel hizmetleri kazandırmak, şehrimizi hak ettiği noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İzmir’imiz için hayırlı olsun” sözlerini sarf etti.