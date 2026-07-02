Kaynak: Diğer

Giresun'daki çevre katliamlarıyla gündeme gelen AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz'ün, devlete milyon dolarlık menenjit aşısı sattığı ortaya çıktı. BirGün'den İsmail Arı, bu satışın detaylarını kaleme aldı.

Arı, "Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, 15 Mayıs 2026 tarihinde '250 bin doz konjuge menenjit aşısı' satın aldı. Aşıların, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün sahibi olduğu Keymen İlaç’tan alındığı ve Alagöz’ün firmasına devletin kasasından 4 milyon 100 bin dolar ödeneceği açıklandı." diye yazdı.

Haberinde Alagöz'ün faaliyetleriyle ilgili gündeme gelen başlıklara da değinen Arı, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de devlete tetanoz, kuduz, hepatit B, hepatit A, kızamık ve suçiçeği aşıları satan, Covid-19 salgınında Çin’den yapılan aşı tedarik sürecinde yaşanan usulsüzlük iddiasıyla anılan Alagöz, Giresun’da imza attığı çevre felaketi nedeniyle protesto edilmişti. Alagöz’ün sahibi olduğu Alagöz Maden Şirketi, Giresun Harşit Vadisi’nde çevre katliamına imza atıyor. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Doğankent ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde, Alagöz’ün 'kurşun, çinko ve bakır' madeni, atık depolama ve kırma eleme tesisini her geçen gün genişletiyor.

Son olarak bir yurttaş, Alagöz Maden’in inşa ettiği ikinci kaçak kimyasal atık havuzunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikâyet etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 3 Kasım 2025 tarihli yanıtında, maden şirketine para cezası kesildiği ve 1 yıl süre tanındığı belirtildi. Ancak daha önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te aldırdığı numuneler sonucu derenin kirlendiğini tespit etmiş ve firmaya 464 bin 585 TL ceza kesmişti. Önceki yıl da yine dereyi kirleten Alagöz Maden’e sadece 54 bin 783 TL para cezası verilmişti.

Cezanın gerekçesinin 'derenin hafriyat, toprak ve inşaat malzemesiyle kirletilmesi' olduğu öğrenildi. Dönemin Giresun Valisi Fatih Serdengeçti, 28 Ocak’ta çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etmişti."