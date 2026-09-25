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AK Partili belediyelerin Suriye’ye yönelik araç ve ekipman desteği kararları peş peşe belediye meclislerinin gündemine geldi. Ankara’da Sincan ve Pursaklar ile İstanbul’da Arnavutköy ve Esenler belediyelerinde, Suriye’deki belediye hizmetlerine katkı sağlanması amacıyla çeşitli araç ve ekipmanların hibe edilmesine yönelik kararlar alındı.

Sincan Belediyesi’nin resmi Eylül 2026 meclis gündeminde de “Yurt Dışına (Suriye) Araç Hibe Edilmesi” maddesi yer aldı.

SİNCAN’DAN KAMYONET DESTEĞİ

Sincan Belediye Meclisi’nde görüşülen teklifle belediye envanterindeki bir kamyonetin, Suriye’deki kalkınma sürecine destek amacıyla AFAD üzerinden Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığına bağışlanması öngörüldü.

Oy çokluğuyla kabul edilen karara göre aracın vergi, harç ve noter tescili dahil hibe işlemlerinden doğacak giderleri de Sincan Belediyesi karşılayacak.

PURSAKLAR’DAN ÇÖP KAMYONU VE KONTEYNER

Pursaklar Belediye Meclisi’nde ise Suriye’de altyapı, çevre ve temel belediyecilik hizmetlerinde yaşanan ihtiyaçlar gerekçe gösterilerek bir çöp kamyonu ile ihtiyaç duyulan miktarda çöp konteynerinin gönderilmesi gündeme geldi.

CHP grubunun karşı çıktığı belirtilen teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Karar kapsamında 2024 model bir çöp kamyonu ile konteynerlerin Suriye’ye hibe edilmesi öngörüldü.

ARNAVUTKÖY’DEN İKİ ARAÇ

İstanbul’daki Arnavutköy Belediyesi de Suriye’deki yeniden yapılanma çalışmalarına yönelik destek kararı aldı. Belediye Meclisi’nde kabul edilen teklifle iki çöp kamyonunun temin edilerek AFAD aracılığıyla Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığına bağışlanması kararlaştırıldı.

ESENLER’DEN DÖRT ÇÖP TOPLAMA ARACI

Esenler Belediyesi’nin Eylül ayı gündeminde “Çöp Toplama Araçları” başlıklı teklif yer aldı; belediyenin yayımladığı kayıtlarda konuya ilişkin komisyon raporu ve 100 numaralı meclis kararı da bulunuyor.