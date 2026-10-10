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Kırıkkale’nin 39 bin nüfuslu Yahşihan ilçesinde AKP’li belediyenin eski İmar Müdürü Ulaş Biçer'in hem kendisine hem de baldızı Canan Demirkaya’ya 68 milyon lira değerinde Porsche, teyzesi Ayşe Öztürk adına ise 23 milyonluk Mercedes jeep aldığı ortaya çıktı. Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre Müdürün 32 milyon liralık Mercedes AMG ve 31 milyon liralık Mercedes G serisi iki aracı daha bulunuyor.

BİÇER'İN SERVETİ 541 MİLYON LİRA OLARAK HESAPLANDI

Savcılık soruşturmasına göre Biçer’in Bodrum’da 300 milyon liralık villası ve 110 milyon liralık yatı da bulunuyor. Habere göre Biçer'in serveti 541 milyon lira olarak hesaplandı. Biçer'in eşiyle arasında da 72 milyon liralık para transferi belirlendiği, eşi Elif Biçer adına 83 konut, arsa ve araç olduğu tespit edildi.

Biçer'in kayınvalidesi Aliye Demirkaya adına 122, eşinin teyzesi Ayşe Öztürk adına da 9 taşınmaz bulunarak el konuldu.

ÖZEL ŞOFÖRÜNÜN MAAŞ VE SGK PRİMLERİ BELEDİYE TARAFINDAN KARŞILANDI İDDİASI

Tutuklu Biçer’in Ankara’da özel şoförü olduğu da ortaya çıktı. İfadesi alınan şoför H.G.’ye belediyede kadro ayrıldığı, maaş ve SGK primlerinin ise belediye tarafından karşılandığını iddia edildi. H.G., Biçer’in talimatıyla Ankara’daki bir dairenin bedelsiz olarak kendisine devredildiğini söyledi.