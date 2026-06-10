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AK Partili Ordu-Mesudiye Belediyesi, personel alımı için verdiği ilanda 7 aday belirledi. Adayların KPSS puanına göre değerlendirileceği alım ilanında puanların virgülden sonraki kısımları yazılmadı. Yayımlanan listeye göre 3 aday 68 tam puan aldı.

AK Partili Mesudiye Belediyesi'nde KPSS puanlarının sisteme yazılırken eksik yazıldığı iddia edildi. 7 adaydan son 3 ünün 68 tam puan alması, KPSS ile yapılan alımlarda "eşitlik" ilkesine aykırı olarak değerlendirdi.

Personel alımlarına ilişkin mülakat skandallarına bir yenisi daha eklendi. Ordu’nun Mesudiye Belediyesi tarafından yayımlanan personel alımı duyurusu, mülakata çağrılan adayların belirlenme şekli nedeniyle soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle sözleşmeli teknisyen pozisyonu için açıklanan listede yer alan adayların KPSS puanları dikkat çekti.

Belediyenin ilanına göre, sözlü sınava katılmaya hak kazanan 7 aday belirlendi. Ancak adayların hangi kriterlere göre seçildiği ve sıralamanın nasıl yapıldığı konusunda çeşitli tartışmalar ortaya çıktı.

Belediyenin işe alımlarında KPSS puanları esas alınıyor. Ancak Mesudiye Belediyesi'nin KPSS puanlarından virgüldeki kısımları 'uçurması' dikkat çekti.

BELEDİYE YENİÇAĞ'A KONUŞTU

Yeniçağ'ın ulaştığı belediye yetkilileri, ilk kez bakanlık üzerinden alım yaptıklarını, sistemi bilmediklerini ve bunun tecrübesizlikten kaynaklandığını belirtti. Yetkili, telefonumuz üzerine adayların küsüratlı puanlarını açıklayacaklarını iletti.

YÖNETMELİK "PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ" ESAS DİYOR

KPSS ile alım yapılacaklar için genel yönetmelik hükümlerine göre, Merkezi yerleştirmelerde adaylar KPSS puanlarına göre sıralanır ve yerleştirme yapılır. ÖSYM'nin KPSS tercih kılavuzlarında da yerleştirmelerin KPSS puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildiği belirtilir.