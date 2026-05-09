Altındağ Belediyesi, (2019-2024) dönemine ait belediye personellerinden kesilip sendikaya aktarılması gereken paranın önceki dönem tarafından aktarılmadığını, buna rağmen belediyenin 34 milyon liralık borcun ödendiğini açıklarken, sendikanın 34 milyon liralık borç için 67 milyon lira faiz talep ettiğini ve mahkeme kararı sonrası 67 milyon liralık faizin de sendikaya aktarıldığını açıkladı. Tüyü bitmemiş yetimib hakkı olarak değerlendirilen bu para için, "Altındağ halkı hakkını helal etmiyor" dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel tiryaki tarafından yapılan açıklama şöyle:

"TEFECİ HİZMET-İŞ SENDİKASI"

Bir önceki dönemde (2019-2024) personel maaşlarından kesilmesine rağmen Hizmet İş (Hak-İş) Sendikasına ödenmeyen 34 Milyon TL borç, yeniden görevi devraldıktan sonra tamamen ödenmiştir.

"67 MİLYON LİRA FAİZ İSTENDİ"

Buna rağmen bir önceki dönemde tahsil edemediği ve tarafımızdan da tamamen kapatılan bu 34 milyon TL’lik borca karşılık Hizmet İş (Hak-iş) Sendikası 67 milyon TL faiz talep ederek mahkemeye müracaat etmiş ve karar aldırmıştır.

"MAHKEME KARARIYLA FAİZ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Asıl borç miktarı olan 34 milyon TL’yi ödememize rağmen, akıl dışı olarak nitelendirdiğimiz ana paranın 2 katı kadar olan 67 Milyon TL’lik faizi de üzülerek bugün ödediğimizi duyurmak isterim. Altındağ halkının ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak gördüğümüz bu para, bugün Hizmet İş (Hak-iş) Sendikasının hesabına geçmiştir.

"ALTINDAĞ HALKI OLARAK HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Hizmet İş (Hak-iş) Sendikasının Genel Başkanı Mahmut Arslan ve faizci sendika yönetimine, Altındağ Belediyesi ve Altındağ halkı olarak hakkımızı helal etmiyoruz.

Bu durum faiz talep etmenin ötesinde düpedüz tefeciliktir.

İşçi maaşından kesildiği halde, Hizmet-İş Sendikasına bir önceki yönetim tarafından ödeme yapılmamıştır.

Ana parayı ödememize rağmen %90 oranında faiz talep eden de Hizmet İş (Hak-İş) Sendikasıdır.

"HARAM ZIKKIM OLSUN"

34 milyon TL borcu ödememize rağmen 67 milyon TL faizi de ödemek zorunda kalan ve haksız şekilde mağdur edilen ise Altındağ Belediyesidir.

TEK DİYECEĞİM : HARAM ZIKKIM OLSUN.

Faizi ödememize rağmen yasal haklarımızı savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz.

Hayatım boyunca tüm mücadelem memleketimin güzel insanları için oldu. Bundan sonra da halkımızın ve çalışan emekçilerimizin sırtından geçinenlerle mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğim.

Kamuoyunun dikkatine saygılarımla sunarım.

Veysel Tiryaki

Altındağ Belediye Başkanı