Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, operasyonun detayları gün yüzüne çıktı. Savcı mütalaasında, alınan istihbarat üzerine Van’dan Diyarbakır’a seyir halindeyken durdurulan araçta sanığın tedirgin davranışlar sergilediğini belirtti. Nefes'in haberine göre, polis noktasında durdurulan Servet Can’ın, üzerindeki "gönüllü köy korucusu" kimliğini göstererek aramadan kurtulmaya çalıştığı öğrenildi.

ZULADA 44 KİLO UYUŞTURUCU VE SAHTE PLAKALAR

Narkotik köpeklerinin aracın bagaj kısmına yoğun tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 63 paket halinde toplam 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Araç içerisinde yapılan incelemede ayrıca biri İstanbul, diğeri Ankara olmak üzere iki adet farklı plaka bulundu.

SEVKİYAT YOLUNDA DUA

Haberdeki en dikkat çeken detay ise sanığın uyuşturucuyu araca yükledikten sonra izlediği rota oldu. Belirlemelere göre Servet Can, uyuşturucuları Diyarbakır’a getirirken Siirt’teki Veysel Karani Türbesi’ne uğrayarak burada dua etti.

"BENİ KULLANDILAR" SAVUNMASI

Tutuklu sanık Servet Can mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddederek kendisinin komploya kurban gittiğini öne sürdü. Can savunmasında "Benim aracıma uyuşturucuyu koyan Metin Gürgen’dir. Beni de bu olayda kullanmıştır. Ben herkesçe tanınan ve bilinen bir insanım. Beraatımı istiyorum." dedi.

SAVCI: İFADELER SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Duruşma savcısı, sanığın ifadelerinin birbiriyle çeliştiğini ve beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olması nedeniyle itibar edilemeyeceğini kaydetti. Sanığın uyuşturucuyu ticari amaçla taşıdığı kanaatine varan iddia makamı, Servet Can’ın 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.