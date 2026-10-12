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Kaynak: Haber Merkezi

Geyve-Taraklı kara yolunda, Geyve Yöresel Ürünler Merkezi mevkisinde tır, ayva yüklü traktör ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile bir kişi yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile bir kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.