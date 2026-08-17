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AK Parti Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız'ın, oğlu Enes ile gelini Zübeydenur'un evleneceği düğün töreni için hazırlattığı davetiye, sosyal medyada gündem oldu. Gelin ve damadın yer alması gereken davetiyede damat ve babası yer aldı.

Normal şartlarda gelin ve damadın fotoğraflarının yer alması beklenen düğün davetiyesinde, damat Enes Yediyıldız ile babası AKP Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız’ın yan yana çekilmiş fotoğraflarına yer verildi. Davetiyede gelinin fotoğrafının bulunmaması ve bunun yerine baba-oğul görselinin tercih edilmesi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI, ALAY KONUSU OLDU

Davetiyesini sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşan Kamil Yediyıldız, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli hemşehrilerim, hayatımızın en anlamlı ve en güzel günlerinden birini yaşarken, bu mutluluğumuzu siz kıymetli hemşehrilerimiz ve gönül dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Evlatlarımız Enes ve Zübeydenur’un yuva kuracağı bu özel günümüzde, sizleri de aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk ve onur olacaktır. Yoğunluk içerisinde davetimizi bizzat ulaştıramadığımız, arayamadığımız veya sehven unuttuğumuz kıymetli dostlarımızın affına sığınıyor, bu paylaşımımızı gönülden yapılmış bir davet olarak kabul etmelerini özellikle rica ediyorum."

İŞTE O DAVETİYE