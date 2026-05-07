Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen programda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşlara fide dağıttığı sırada gazeteci Ümit Yeşildağ’ın sorusuyla karşılaştı. Yeşildağ’ın, Çerçioğlu’na hitaben sarf ettiği "Sokağa çıkamıyor diyorlardı, siz sokaktasınız" sözleri, alanda bulunan AKP İl Başkanı Mehmet Erdem’in tepkisini çekti.

"HANGİ YÜZLE SOKAĞA ÇIKIYORLAR?"

Çerçioğlu’nun ardından sözü devralan AKP İl Başkanı Mehmet Erdem, CHP’li belediyeleri hedef alarak sert ifadeler kullandı. Erdem, "Uşak’taki ve Antalya’daki durumlar ortaya çıktıktan sonra bunlar sokağa nasıl çıkıyorlar ben merak ediyorum? Hangi yüzle?" diyerek eleştiri dozunu yükseltti.

GAZETECİDEN "KÖŞK BELEDİYESİ" HATIRLATMASI

Erdem’in bu çıkışına gazeteci Ümit Yeşildağ’dan anında ve şaşırtıcı bir karşılık geldi. Yeşildağ, Ak Parti kanadında yakın zamanda istifayla sonuçlanan krizi kast ederek "Siz çıkıyorsanız herkes çıkar başkanım" yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından etkinlik alanında derin bir sessizlik ve kısa süreli gerginlik yaşandı.

TARTIŞMANIN ARKA PLANI: KÖŞK BELEDİYESİ KRİZİ

Gazeteci Yeşildağ’ın "Siz çıkıyorsanız..." çıkışının temelinde, Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşanan siyasi kriz yatıyor.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, belediyede işe aldığı bir kadınla ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu iddiaların ardından AKP Genel Merkezi, Güler’i "kesin ihraç talebiyle" tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu’na sevk etti. İhraç kararı beklenmeden Nuri Güler partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Aydın siyasetinde "sokağa çıkma" polemiği, bu yerel krizin ulusal gündemdeki yankılarıyla birleşince günün en çok konuşulan olayı haline geldi.