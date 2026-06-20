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Kaynak: DHA

Olay, Zonguldak'ın Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi.

İddiaya göre AKP İl Başkan Yardımcısı ve AHO Alüminyum Fabrikası'nın sahibi Batuhan Hasanoğlu'nun borçları nedeniyle evi haczedildi ve icra yoluyla satış süreci başlatıldı. Bunun üzerine banka şubesine giden Hasanoğlu ile banka görevlileri arasında tartışma yaşandı.

BANKA İÇİNDE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Hasanoğlu, yanında bulunan tabancayla banka içerisinde yere ateş açtı. Silah sesleri üzerine banka çalışanları ve müşteriler panikle dışarı çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen Hasanoğlu gözaltına alındı. Olayın ardından banka şubesi güvenlik gerekçesiyle bir süre hizmete kapatılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Hasanoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.