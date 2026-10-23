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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Malatya Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında gündeme dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çok sayıda partilinin katıldığı etkinlikte konuşan Güler'in gündeminde, son dönemde kamuoyunu meşgul eden fon skandalları ve 2027 bütçesi vardı.

"KİMİN YANIMIZDA OLDUĞUNA BAKMAKSIZIN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ”

Sermaye piyasalarında ve özellikle fonlarda yaşanan usulsüzlüklere karşı Güler, parti içine de mesaj verdi. Güler, “Kim bize yanlış yapmışsa, kimin yanımızda, yöremizde olduğuna bakmaksızın yanlışı varsa, başka hesaplar peşindeyse onların da gereğini yapacağız merak etmesinler. Bizlerin asla aramızda farklı niyet taşıyan, bizlere hastalık bulaştırmaya çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Bunu da açık yüreklilikle, samimiyetle ifade ediyorum” dedi.

FON MAĞDURLARINA 'ÖZEL KANUN' AÇIKLAMASI

Yatırımcıları korumaya yönelik Meclis'ten yeni bir düzenleme geçirdiklerini belirten Güler, mağduriyetleri ortadan kaldıracak bu özel kanunun önümüzdeki hafta uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Güler, piyasa bozucu eylemlere ve yolsuzluklara artık fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

'BİR ŞEYİ DE BEĞENDİREMİYORUZ'

Konuşmasında CHP'li büyükşehir belediyelerini de hedef alan Güler; Mersin, Adana ve Antalya gibi şehirlerdeki durumu eleştirdi. Muhalefetin 2024 seçimlerindeki vaatlerini yerine getirmediğini belirten Güler, "Bol hamaset, bol yalan. Bir de 'efendim merkezi hükümetten yeterli destek görmüyoruz.' Bütçeyi nasıl kullanıyorsun, nereye harcıyorsun, hangi hizmeti gerçekleştiriyorsun bunun cevabını ver. Anca atıp tutma, 'öyle değil böyle değil'. Maalesef bir şeyi de beğendiremiyoruz” dedi.